Бывший посол США в Турции предложил закрыть одно из турецких диппредставительств

Бывший посол США в Турции Эрик Эдельман предложил закрыть одно из турецких диппредставительств в США. По его словам, закрытие одного из консульств послужит Анкаре месседжем о неприятии жесткой политики Турции в отношении США, о чем свидетельствует арест сотрудников дипмиссии США в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken, ссылаясь на слова Эдельмана в ходе обсуждения, организованного в Brookings Institution.

«Президент Эрдоган, используя карманную прессу, периодически возбуждает в массах вражду по отношению к США»,- сказал бывший посол США в Турции Эрик Эдельман. По его словам, американские власти часто закрывали глаза на факты нарушения прав человека и законности в Турции, что является большой ошибкой.

Бывший посол США в Турции Эрик Эдельман сказал также, что если, к шримеру, США закроет одно из консульств Турции в ЛосюАнджелесе, это послужит предупреждением официальной Анкаре.