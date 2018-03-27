Домики на солнечной энергии в горах – польза и туристам, и общинам

Эко-домиками, можно сказать, являются такие палатки для отдыха, пользуясь которыми участники походов вносят также свой маленький вклад в экологию. В истинном эко-домике все организовано так, чтобы природе не насился ущерб. Здесь обязательны энерго- и водо-сбережение, минимизация отходов, их переработка с использованием природных материалов.

Посещение эко-домиков желательно организовать без личного автотранспорта, что также будет способствовать защите окружающей среды. По рейтинговой таблице, самый высокоэкологичный ряд подобных домиков находится на берегу Индийского океана. Посещение Армении канадскими туристами стало поводом к сооружению и здесь подобной эко-деревни. В результате конкурса, объявленного 22-го деекабря 2017 года Фондом развития Армении под лозунгом «Изменись!», определился победитель -программа «Эко-домики в Армении», получившая приз в размере 15 000 долларов.

Лусинэ Назарян