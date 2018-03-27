Опрос: рейтинг Трампа достиг самой высокой отметки за 11 месяцев

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа вырос за последний месяц на 7 п. п., достигнув отметки в 42%, что стало самым высоким показателем для республиканца за последние 11 месяцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN.

В общей сложности 42% респондентов одобряют то, как глава государства исполняет свои обязанности, тогда как 54% остаются недовольны его работой. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в феврале, показатели увеличились на 7 п. п.: среди республиканцев - с 80% до 86%, среди независимых - с 35% до 41%. Несмотря на то, что уровень поддержки Трампа является самым низким среди его предшественников за долгие годы, на данном этапе первого президентского срока он отстает от Барака Обамы и Рональда Рейгана всего на 4 п. п., отмечает CNN.

Наиболее положительно опрошенные отзываются об экономической политике, которую проводит американский лидер: 48% ее одобряют, а 45% ею недовольны. Вместе с тем в отношении торговли нашлось больше неудовлетворенных действиями президента: 50% выступают против, а 38% - за. Внешнеполитический курс Трампа одобряют 39% американцев, 53% отзываются о нем негативно.

47% граждан США полагают, что республиканец действует в отношении России недостаточно жестко, тогда как обратного мнения придерживается 41% респондентов.

В телефонном опросе, проведенном 22-25 марта, приняли участие свыше 1 тыс. американцев. Погрешность составляет 3,7%.



