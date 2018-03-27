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Министр ИД Люксембурга почтил память жертв Геноцида армян


Министр ИД и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн и возглавляемая им делегация посетили Цицернакаберд и почтили память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», министр ИД и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн возложил цветы к Вечному огню, затем посадил ель в Аллее памяти.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Он сфотографировался на фоне Арарата.

Министр иностранных дел и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн 27−28 марта находится в Армении с официальным визитом. Визит состоялся по приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.

Ассельборн встретится в Ереване с президентом Армении Сержем Саргсяном. 27 марта намечены переговоры Налбандяна и Асельборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией. Глава МИД Люксембурга также проведет встречу в парламенте Армении.


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