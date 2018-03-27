Глава Еврокомиссии выступил в роли гаранта переговоров о присоединении Турции к ЕС

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил гарантом продолжения переговоров о присоединении Турции к ЕС. Заявление об этом прозвучало в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Турция, который состоялся в Варне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мне тяжело говорить о нынешнем состоянии отношений между Турцией и ЕС, но мы поддерживаем усилия Турции по продолжению диалога. Пока можем лишь обещать, что в один момент это присоединение произойдет. Считаю демагогией разговоры о прекращении переговоров. Я - гарант того, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будет продолжены", - подчеркнул Юнкер.

В качестве рекомендации для активизации диалога глава Еврокомиссии предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану поработать над улучшением отношений с Кипром и Грецией, так как это является необходимым условием для улучшения отношений со всем сообществом.

"Встреча Турция - ЕС была нужна, она прошла честно и открыто. По ее итогам не должно быть неясных посланий, поэтому хочу подчеркнуть, что ЕС и Турция должны вместе двигаться вперед", - заявил Юнкер.



