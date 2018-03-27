Картер назвал катастрофой назначение Болтона помощником президента США по нацбезопасности

Бывший президент США Джимми Картер считает назначение Джона Болтона новым помощником главы государства по национальной безопасности катастрофой для страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение он выразил в понедельник в интервью газете USA Today.

Картер, в частности, назвал Болтона "воинственной фигурой", которая поддерживает катастрофические стратегии. "Возможно, одной из самых больших ошибок, которые совершил за время своего пребывания у власти президент [США Дональд] Трамп, является назначение Болтона, который уже долгое время выступает за войну против Северной Кореи и даже за нападение на Иран. Он был одним из ключевых людей, повлиявших на решение вторгнуться в Ирак", - сказал Картер, назвав решение Трампа "катастрофой для страны".