Тарон Маргарян поздравил всех по случаю Международного дня театра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Ереван. В послании мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Международного дня театра скаано:

«Уважаемые деятели театрального искусства,Каждый год в этот день в разных уголках мира отмечается Международный день театра, как профессиональный праздник деятелей театрального искусства, в связи с чем поздравляю всех вас.На протяжении многих веков являясь одним из столпов армянской культуры и пользуясь особым отношением со стороны общества, армянский театр и сегодня продолжает вносить свой значительный вклад в сохранение и распространение духовных ценностей, а также формирование мировоззрения поколений. Неоценим также вклад преданных театральному искусству деятелей в сохранении традиций армянского театра и создании новых художественных ценностей для будущих поколений. Сегодня вы достойно продолжаете лучшие традиции нашего театра и создавая новые ценности придаете новый импульс нашей культурной жизни.Дорогие друзья,еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю безграничной энергии, новых творческих высот и переполненных залов. Продолжайте восхищать зрителей своими оригинальными и ожидаемыми постановками и прекрасными ролями».