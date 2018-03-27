Великий Вторник. Уподобьтесь мудрым девам

Наступила последняя – Страстная неделя Великого Поста.

Как передает «Арменпресс», Великий Вторник посвящен евангельской притче о десяти девах (Мф. 25: 1-13). Притча о пяти мудрых и пяти неразумных девах, которые взяли светильники и вышли навстречу жениху, наказывает быть готовыми ко Второму Пришествию Христа. В Великий Вторник, во время вечернего богослужения на суд церкви выходят десять отроков. Пятеро из них несут в руках зажженные свечи, символизирующие мудрых дев, а потухшие свечи в руках остальных пяти отроков символизируют неразумных дев.

Последняя – Страстная неделя Великого Поста, посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, крестной смерти и погребении.

Период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) неделей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания, смерть и воскресение Христа. Ночь на вторник Иисус Христос также провел в Вифании, и во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма (Мф. 24, 1). Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто боялись народа, который почитал Его за пророка (Мф. 21, 46), был в восхищении от учения Его (Мк. 11, 18), слушал Его с услаждением (Мк. 12, 37).