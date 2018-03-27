Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Путин в ходе совещания поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - сказал президент.



