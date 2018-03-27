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МО РФ: из плена боевиков освобождены 26 сирийских военных и гражданских лиц


Двадцать шесть сирийских военнослужащих и гражданских лиц освобождены из плена боевиков "Фейлак Ар-Рахман" за 26 марта благодаря договоренностям российского Центра по примирению враждующих сторон. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

"В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований вчера было освобождено 26 незаконно удерживаемых военнослужащих САР и гражданских лиц, находившихся в плену у НВФ "Фейлак Ар-Рахман", - говорится в сообщении.




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