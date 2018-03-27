Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерове в память о жертвах пожара

Президент России Владимир Путин утром во вторник прибыл к торгово-развлекательному центру "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли более 60 человек, и возложил цветы в память о жертвах трагедии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Также Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Опознаны тела 25 погибших.