Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник обсудили высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы подтвердить солидарность обеих стран с Соединенным Королевством (Великобританией – ред.) и обсудить совместную высылку российских разведчиков в ответ на использование Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства", — говорится в заявлении Белого дома

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.