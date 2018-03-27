Сцена согревает души людей: 27-го марта – Всемирный день театра

Театр относится к неореходящим ценностям, созданным человечеством. 27-го марта отмечается Всемирный день театра, и по этому поводу«Арменпресс» побеседовал с рядом театральных деятелей.

Актер Драматического театра имени Грачья Капланяна, заслуженный артист Армении Грачья Арутюнян считает, что театр способствует интеллектуаьному развитию индивидуума. «Приходя в театр, человек не только видит работу актеров, режиссера, но и знакомится с произведениями мировой драматургии, искусства. Думаю, что с годами армянский театр развивается, однако зачастую это освещается неверно. Иногда черное подается как белое, и наоборот»,- сказал он и поздравил всех деятелей театрального искусства с профессиональным праздником.

Молодой режиссер Кукольного театра имени Туманяна Самсон Мовсисян сказал, что театр важен круглый год, однако 27-е марта – особый день, дающий театральным деятелем еще одну возможность встретиться с публикой.

«Сцена согревает души людей , дает им крылья, передает их эмоции»,- скзал он.

«Часто говорят, что театра нет, с этим я не согласен. Театр всегда нужен народу, поскольку решает поставленные перед ним задачи. Надо просто ставить спектакло, соответствующие духу времени»,- сказал режиссер Драматического театра имени Аджемяна Гюмри Людвиг Арутюнян. По его словам, главнейщей функцией театра является образование зрителя, художественное решение волнующих его вопросов.

Он поздравил всех с праздником, пожелав преданности и любви к театру.

Анжела Амбарцумян