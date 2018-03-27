Трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово начался в Кузбассе

Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области со вторника в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшим, по последним данным, жизни 64 человек, сообщает региональная администрация.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

"Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области", — говорится в сообщении.

Областные власти также рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.