Аргентинская музыка в исполнении на дудуке: Гагик Гаспарян способствует узнаванию Армении в Южной Америке

Он вызывает необъяснимые чувства, волнует до глубины души – так в далекой Аргентине любители и деятели искусства характеризовали дудук, слушая переливы звучания древнейшего армянского инструмента. Так они оценивали годды назад Гагика Гаспаряна, когда он много лет назад представлял дудук в Южной Америке.

Гагик Гаспарян оказался в Южной Америке в молодые годы. Свое музыкальное образование он получил в Армении, где занимался традиционными армянскими музыкальными инструментами.

«Любой эмигрант испытывает трудности, особенно, еесли он молод и не имеет близких в новой стране. Аргентина – не Россия, где нам знакомы и язык , и традиции: здесь все новое – и законы, и традиции, и язык, и культура»,- рассказывает член Музыкального союза Аргентины Гагик Гаспарян в беседе с «Арменпресс» .

В Аргентине он с первых же дней хотел заниматься музыкой, однако ему надо было обустраиваться, обеспечить себе средства к существованию.

«Пока тебя не знают, незнакомы с твоим искусством, музыкой заниматься невозможно. Понадобились годы, чтобы найти свое место. Я начал изучать местнуюкультуру, пение. Надо было н айти подход к восприятию дудука»,- расскзывает он.

Сначала Гагик Гаспарян начал исполнять на дудуке аргентинские мелодии, и многие заинтересовались новым для них исполнением. Параллельно Гагик гаспарян представлял армянскую культуру, музыку.

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