Четверо представителей Армении уступают очко лидерам на первенстве Европы по шахматам
В Грузии продолжается индивидуальное первенство Европы по шахматам.
Как передает «Арменпресс», в 9-м туре сыграли вничью Роберт Ованнисян, Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Арам Акопян, Тигран Арутюнян, Арташес Минасян. Победы одержали Арман Пашикян, Грант Мелкумян, Сергей Мовсисян, Арман Микаэлян, Шант Саргсян.
После этого тура Роберт Ованнисян, Габриэл Саргсян, Арман Пашикян набрали по 6 очков и уступают очко лидерам на первенстве Европы по шахматам.На первенстве Европы по шахматам будет сыграно 11 туров.
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