Европейские индексы снизились - 26-03-18

МОСКВА, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.83% и составил 11787.26 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 5066.28 пункта, британский FTSE снизился на 0.48% и составил 6888.69 пункта, российский MICEX снизился на 1.95% и составил 2240.85 пункта, а RTSI снизился на 2.11% и составил 1231.98 пункта.