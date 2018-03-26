Аронян снова потерпел поражение: Турнир претендентов
21:17, 26 Март, 2018
На Турнире претендентов в Берлине завершились партии 13-го тура.
Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян проиграл Фабиано Каруане. Армянский гроссмейстер сдался на 39-м ходу.
Другие пары: Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Александром Грищуком, Сергей Карякин и Уэсли Со поделили очко.
27 марта состоится последний тур.Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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