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Аронян снова потерпел поражение: Турнир претендентов


На Турнире претендентов в Берлине завершились партии 13-го тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян проиграл Фабиано Каруане. Армянский гроссмейстер сдался на 39-м ходу.

Другие пары: Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Александром Грищуком, Сергей Карякин и Уэсли Со поделили очко.

27 марта состоится последний тур.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.


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