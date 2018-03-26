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Находящегося в розыске мужчину доставили в Армению авиарейсом Ростов-на-Дону- Ереван


24 марта в 16:00 служащие Главного управления уголовного розыска Полиции РА авиарейсом Ростов-на-Дону-Ереван в Армению доставили Нвера М., 1971 г.р., который с 17 сентября  2015 года разыскивался Эребунинским отделом Полиции РА по обвинению по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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