За минувшие 2 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 55 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 26 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 55 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 17 случаев присвоения или растраты, 14 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев кражи личного имущества, 3 случая хулиганства, по 2 случая мошенничества и обнаружения наркотиков, по 1 случаю хищения государственного и общественного имущества, незаконной вырубки деревьев и угона ТС.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие 2 суток в республике было зарегистрировано 18 ДТП: 24 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.