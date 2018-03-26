Глава МИД Армении принял сопредседателя Попечительского совета Армянской ассамблеи Америки Вана Григоряна
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 26 марта принял сопредседателя Попечительского совета Армянской ассамблеи Америки Вана Григоряна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встреча была обсуждена деятельность Армянской ассамблеи Америки.
Эдвард Налбандян и Ван Григорян обменялись мнениями по всем вопросам армянской повестки дня.
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