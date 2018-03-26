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Президент Республики Арцах встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Ашотом Овакимяном


Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 марта принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ашота Овакимяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в данной сфере.




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