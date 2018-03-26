В Ереване состоялось совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками под председательством руководителей отмеченных структур Армена Ашотяна и Константина Затулина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, до начала заседания армянская сторона выразила глубокое соболезнование, и участники заседания почтила минутой молчания память жертв трагедии в Кемерово.

Армен Ашотян подчеркнул важность обсуждения политической повестки дня Армения-Россия на уровне комиссии и подчеркнул, что этот формат честного и партнерского сотрудничества дополняет высокий уровень политического диалога, существующего в отношениях между двумя странами.

«Армяно-российское межпарламентское сотрудничество находится на высоком уровне», - отметил Армен Ашотян, добавив, что в течение предыдущих двух дней вопросы парламентского и политического диалога обсуждались эффективно.

«Мы высоко ценим весь масштаб наших отношений с российским парламентом. Мы готовы передать нашим российским коллегам, в случае необходимости, наш политический опыт, полученный в ходе перехода на парламентскую систему правления», - сказал Армен Ашотян.

Первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поблагодарил за теплый прием и соболезнования, затронул армяно-российские межпарламентские отношения и политические процессы в обеих странах. Он также высоко оценил армяно-российское сотрудничество и отметил, что оно развивается эффективно и неуклонно.

По словам Константина Затулина, за последние два года многие работы уже реализованы, важные документы для Армении и России были ратифицированы. Кроме того, товарооборот между двумя странами увеличился на 30%, число граждан, посещающих Россию, увеличился.

В конце заседание было подписано совместное заявление, после чего Армен Ашотян и Константин Затулин встретились с представителями СМИ.