По предварительным данным, среди жертв пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово нет армян: МИД

По предварительным данным министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, среди жертв пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово нет армян, сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу МИД Армении в Twitter.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника. По данным следователей, в начале пожара охранник ТЦ отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.