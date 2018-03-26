Погиб один из пассажиров попавшего в ДТП следовавшего из Еревана в Тверь автобуса

Один из пассажиров следовавшего из Еревана в Тверь автобуса, который попал в ДТП в Воронежской области, Давид Сардарян (1969 г. р.) скончался. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении. Ранее сообщалось, что состояние Сардаряна крайне тяжелое.

Напомним, что 20-го марта в 10:57 от представителя МЧС Армении в РФ было получено сообщение о том, что в пределах 09:20 пассажирский автобус марки «Mercedes» с г/н 308 AF 61, следовавший из Еревана в Тверь, на 673-м км трассы М-4 “ДОН” в Павловском районе Воронежской области столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Выяснилось, что в автобусе находились 50 пассажиров и 2 водителя (Тигран Бабаханян, 1972 г. р. и Аркадий Тадевосян, 1974 г. р.). Приблизительно 40 пассажиров были размещены в гостинице "Как дома" Павловского района Воронежской области.

Пассажир Артак Сукиасян (1978 г. р.) и водитель грузовика (Н. Сионин 1961 г. р.) скончались на месте.

Водители автобуса и пассажиры Давид Сардарян (1969 г. р.) Мелик Айрапетян (1988 г. р.), Егише Амбардзумян (1982 г. р.) Армен Мурадян (1964 г. р.) Варя Оганян (1961 г. р.), Давид Вермишян (1969 г. р.), Вазген Геворгян (1972 г. р.) были госпитализированы в больницу Павловского района.

42 пассажира, которые находились в гостинице "Как дома" Павловского района, продолжили свой путь на попутном транспорте.