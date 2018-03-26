Президент Франции направил поздравительное послание новоизбранному президенту Армении Армену Саркисяну

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Армения Армену Саркисяну. Об этом сообщили Арменпресс в офисе Армена Саркисяна.

«Искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Армения и направляю наилучшие пожелания в исполнении Вашей миссии.

Я буду рад работать с Вами по укреплению наших двусторонних отношений, основанных на давних исторических связях, а также политически привилегированных связях правительств, парламентов, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Недавнее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, в переговорах которого активно участвовала Франция, придает новую динамику, которая, надеюсь, выразится ростом инвестиционных и торговых отношений между нашими двумя странами.

Предстоящий 11-12 октября этого года саммит Франкофонии даст возможность для углубления связей между Францией и Арменией», - отметил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Франция поможет в успешном проведении саммита, а также выразил радость в связи с этим поводом посетить Армению.

«Наконец, я хотел бы заверить, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, полностью привержена процессу урегулирования и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - отметил Макрон.

Армена Саркисяна поздравили король Марокко Мохаммед VI, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг, председатель Государственного Совета Кубы, председатель Совета Министров Кубы Рауль Кастро Рус, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, председатель Национального Совета Словацкой Республики Андрей Данко.