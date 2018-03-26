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Председатель парламента Арцахa принял заместителя министра иностранных дел Армении Ашота Овакимяна


Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 26-го марта принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ашота Овакимяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, приветствуя гостя, председатель парламента подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения обновления внешнеполитической повестки и выявления новых идей.

Ашот Гулян также представил направления сотрудничества с Национальным собранием Республики Армения на парламентском уровне и круг тем.

Поблагодарив за прием, Ашот Овакимян выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Армении и Арцаха, отметив, что сотрудничество постепенно расширяется, а также коснулся предстоящих планов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно дипломатической и парламентской представленности Арцаха на международных площадках, развитий вокруг карабахской проблемы в этой плоскости, а также перспектив сотрудничества в направлении совместных программ.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян и заместитель председателя Давид Мелкумян.




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