Глава МИД Армении принят копии верительных грамот новоназначенного посла Ирландии

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 26-го марта принял новоназначенного посла Ирландии в Армении (резиденция в Софии) Майла Форбса по случаю вручения копий его верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив Майкла Форбса, министр Налбандян выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в углубление и укрепление армяно-ирландских отношений.

Поблагодарив за прием, посол Форбс заверил, что в период своего пребывания в должности он приложит максимум усилий, чтобы придать новый импульс армяно-ирландским отношениям.

В ходе встречи Эдвард Налбандян и Майкл Форбс обсудили вопросы двусторонней повестки дня, коснулись совместных шагов по активизации политического диалога и развитию торгово-экономических отношений, подчеркнули важность активизации межпарламентских связей, расширения договорно-правовой базы и продвижения культурных обменов.

Двусторонне было отмечено, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом может создать новые возможности как в формате Армения-ЕС, так и для дальнейшего углубления и расширения двусторонних отношений.

В ходе встречи министр Налбандян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.