Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-03-18

ЕРЕВАН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 марта, курс доллара США вырос на 0.26 драмa и составил 480.43 драм. Курс евро вырос на 4.26 драмa и составил 596.02 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.44 драм. Курс британского фунта вырос на 6.28 драмa и составил 683.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20519.18 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 255.03 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14665.93 драм.