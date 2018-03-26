Азиатские индексы - 26-03-18

ТОКИО, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 20766.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1671.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.60% и составил 3133.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 30548.77 пункта.