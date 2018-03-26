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США выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле


Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

В конце прошлой недели газета The Times сообщала, что, по ее данным, до 20 стран могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с данным делом.




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