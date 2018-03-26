Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
В соцсетях появилось видео, на котором женщина в хиджабе причитает и громко поет песни в самолете, чтобы отвлечься от плохих мыслей во время взлета и посадки. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь по имени Soheil Foroutan, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Когда воздушное судно успешно взлетело, все пассажиры смеялись и аплодировали испугавшейся мусульманке. Во время следующего ее приступа паники, когда самолет совершал посадку, они успокаивали женщину и принесли ей воды.
Видеоролик набрал почти две тысячи лайков и четыре тысячи репостов.
- 18:26 По предварительным данным, среди жертв пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово нет армян: МИД
- 18:24 Президент Франции направил поздравительное послание новоизбранному президенту Армении Армену Саркисяну
- 18:22 Погиб один из пассажиров попавшего в ДТП следовавшего из Еревана в Тверь автобуса
- 18:03 Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС
- 17:54 Глава МИД Армении принят копии верительных грамот новоназначенного посла Ирландии
- 17:48 Мишель Легран награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру"
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-03-18
- 17:35 Азиатские индексы - 26-03-18
- 17:32 США выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле
- 17:26 Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
- 17:12 Председатель НС Армении направил соболезнования председателю ГД ФС РФ Вячеславу Володину и председателю СФ ФС РФ
- 17:09 Немецкий депутат Джем Оздемир награжден медалью Армению «Мхитар Гош»
- 17:07 На российской военной базе в Армении формируются подразделения военной полиции
- 17:02 13-й тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 16:57 Китайские ученые создают космический аппарат, способный менять форму во время полета
- 16:54 Спикер НС Армении встретился в Женеве с председателем парламента Болгарии
- 16:47 Вице-спикер Национального Собрания Армении встретился с послом Грузии
- 16:46 Новоназначенный посол Италии вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении
- 16:43 СК: пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове были заблокированы
- 16:38 НАСА: площадь льдов в Арктике достигла рекордно низких значений
- 16:28 Глава МВФ предложила странам зоны евро создать специальный антикризисный фонд
- 16:02 Определен круг подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове
- 15:54 Затулин обвинил Алиева в недостаточной грамотности и призвал не относиться всерьез к его заявлениям
- 15:52 Китаец подал документы в женский университет ради поиска девушки
- 15:46 Жену Мугабе заподозрили в контрабанде слоновой кости
- 15:41 Мощнейший Chevrolet Corvette наберет «сотню» за 2,8 секунды
- 15:19 Польша приняла решение по высылке российских дипломатов
- 15:16 Южная Корея решила отправить исполнителя Gangnam Style на гастроли в КНДР
- 15:05 По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной системы
- 15:01 В Китае открыли балетный класс для женщин преклонного возраста
- 14:57 Госструктуры Ирана будут покупать отечественные товары вместо импортных
- 14:56 Figaro: Ferrari Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.
- 14:42 Великобритания может отказаться от выплаты ЕС £40 млрд
- 14:35 РФ любую военную угрозу в отношении Армении будет воспринимать как угрозу себе: Затулин
- 13:56 В Кемеровской области со вторника объявили трехдневный траур
17:22, 20.03.2018
Просмотрели 1214 раз Турция не ограничится Африном: тюрколог прогнозирует турецкие военные операции в населенном армянами Камышлы
20:14, 21.03.2018
Просмотрели 1014 раз Университеты Аргентины отменили проведение отрицающей Геноцид армян конференции
14:28, 19.03.2018
Просмотрели 954 раз Мхитарян подарил автомобиль Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов
13:14, 24.03.2018
Просмотрели 899 раз Армяно-австралийская парламентская группа дружбы штата Новый Южный Уэллс приняла резолюцию об укреплении связей с Арцахом
19:53, 20.03.2018
Просмотрели 852 раз Министр иностранных дел Армении направил послание по случаю старта двухмесячных мероприятий Франкофонии