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Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете


В соцсетях появилось видео, на котором женщина в хиджабе причитает и громко поет песни в самолете, чтобы отвлечься от плохих мыслей во время взлета и посадки. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь по имени Soheil Foroutan, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Когда воздушное судно успешно взлетело, все пассажиры смеялись и аплодировали испугавшейся мусульманке. Во время следующего ее приступа паники, когда самолет совершал посадку, они успокаивали женщину и принесли ей воды.

Видеоролик набрал почти две тысячи лайков и четыре тысячи репостов.




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