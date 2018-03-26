Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

На российской военной базе в Армении формируются подразделения военной полиции


Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами.

 Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту.

К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации