Немецкий депутат Джем Оздемир награжден медалью Армению «Мхитар Гош»

В посольстве Армении в Германии 23 марта состоялась церемония вручения высоких государственных наград Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, сопредседатель партии Зеленых, депутат Бундестага Германии Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош» за значительный вклад в международное признание Геноцида армян.

Председатель Немецко-армянского сообщества Раффи Кантьян награжден медалью Мовсеса Хоренаци за значительный вклад в армяно-германские отношения.

На мероприятии выступил посол Армении в ФРГ Ашот Смбатян, отметив, что оба человека доказали своей работой, что в наши дни терпимость и мужество имеют больше значение для установления взаимопонимания между народами, чем националистические призывы или изоляция от других стран.

На мероприятии присутствовали несколько высокопоставленных представителей правительства Германии, а также депутаты и др.