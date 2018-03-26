В апреле будет организован очередной визит родителей военнослужащих, проживающих в Ереване, в приграничные воинские части

Во время очередного рабочего совещания в мэрии Еревана, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что по поручению мэра вместе с министерством обороны Армении и соответствующими структурами были проведены обсуждения для организации визитов родителей военнослужащих срочной службы, проживающих в Ереване в приграничные воинские части Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, по словам главного советника мэра Еревана Вано Варданяна, уже начаты все подготовительные работы по организации визита родителей, который намечен на 27-е апреля. Мэр Тарон Маргарян поручил держать под ежедневным контролем все подготовительные работы и обратить особое внимание на то, чтобы все родители, желающие посетить своих сыновей, были включены в программу.

Начальник управления внешнего оформления и рекламы доложил, что совместно с дорожной полицией демонтированы наружные мигающие указатели аптек в виде зеленого креста, установленные поблизости от столичных перекрестков.

В ходе рабочего совещания было также доложено, что компания «Веолиа Джур» при содействии мэрии Еревана продолжает работы по очистке сети ливнеотводов.Начальник управления по охране природы доложил, что в столичных парках и скверах продолжается санитарная обрезка деревьев. Параллельно ведутся подготовительные работы по организации общегородской посадки деревьев и субботника, которые пройдут 31-го марта. В работы будут также включены государственные и частные структуры.