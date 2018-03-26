В апреле будет организован очередной визит родителей военнослужащих, проживающих в Ереване, в приграничные воинские части
Во время очередного рабочего совещания в мэрии Еревана, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что по поручению мэра вместе с министерством обороны Армении и соответствующими структурами были проведены обсуждения для организации визитов родителей военнослужащих срочной службы, проживающих в Ереване в приграничные воинские части Армении.
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, по словам главного советника мэра Еревана Вано Варданяна, уже начаты все подготовительные работы по организации визита родителей, который намечен на 27-е апреля. Мэр Тарон Маргарян поручил держать под ежедневным контролем все подготовительные работы и обратить особое внимание на то, чтобы все родители, желающие посетить своих сыновей, были включены в программу.
Начальник управления внешнего оформления и рекламы доложил, что совместно с дорожной полицией демонтированы наружные мигающие указатели аптек в виде зеленого креста, установленные поблизости от столичных перекрестков.В ходе рабочего совещания было также доложено, что компания «Веолиа Джур» при содействии мэрии Еревана продолжает работы по очистке сети ливнеотводов.
Начальник управления по охране природы доложил, что в столичных парках и скверах продолжается санитарная обрезка деревьев. Параллельно ведутся подготовительные работы по организации общегородской посадки деревьев и субботника, которые пройдут 31-го марта. В работы будут также включены государственные и частные структуры.