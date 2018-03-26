Китайские ученые создают космический аппарат, способный менять форму во время полета

Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT) объявила о разработке аэрокосмического летательного аппарата, способного менять свою конфигурацию во время полета. Согласно опубликованному на официальном сайте академии сообщению, прообразом для создания воздушного корабля стало тело пчелы.

В заявлении говорится, что "способность летательного аппарата к модификации - изменению конфигурации корпуса - позволит снизить сопротивление и затраты топлива в полете".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по данным первых испытаний, "данная инновация позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20%, что, в свою очередь, повышает эффективность использования топлива".

Как отмечает Ху Готунь, подобный положительный результат "имеет большое значение не только для развития аэрокосмической промышленности, но и для будущего распространения разработки на коммерческом рынке аэрокосмических кораблей".