Новоназначенный посол Италии вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 26-го марта принял новоназначенного посла Италии в Армении Винченцо Дель Монако по случаю вручения копий его верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла Дель Монако и пожелав ему удачи в его дипломатической миссии, министр Налбандян выразил надежду, что новоназначенный посол своей деятельностью придаст новый импульс развитию имеющих многовековую историю армяно-итальянских отношений, которые отличались взаимной дружбой и добрыми традициями.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Дель Монако заверил, что приложит все усилия с целью дальнейшего углубления и укрепления двустороннего сотрудничества во имя новых достижений.

Министр Налбандян и посол Дель Монако обсудили вопросы, связанные с организацией визитов на высоком уровне, активизацией межпарламентских контактов, проведением регулярных консультаций между министерствами иностранных дел, расширением договорно-правовой базы. Стороны также коснулись дальнейшего развития и укрепления научно-образовательного и культурного сотрудничества.

Эдвард Налбандян и Винченцо Дель Монако, отметив, что в последние годы армяно-итальянские торгово-экономические отношения имели положительную динамику развития, подчеркнули, что благодаря совместным усилиям возможно более полноценное использование существующего потенциала.

Была подчеркнута важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, что также может способствовать развитию и укреплению двусторонних экономических отношений.

В ходе встречи министр Налбандян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.