Следственный комитет сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел крупный пожар, унесший жизни более 60 человек. В частности, были заблокированы пожарные выходы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", - сообщает СК в своем Telegram-канале. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.



