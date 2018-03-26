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СК: пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове были заблокированы


Следственный комитет сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел крупный пожар, унесший жизни более 60 человек. В частности, были заблокированы пожарные выходы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", - сообщает СК в своем Telegram-канале. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. 


 




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