Глава МВФ предложила странам зоны евро создать специальный антикризисный фонд

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает странам зоны евро создать специальный фонд, в котором будут аккумулироваться средства "на черный день", чтобы государства имели возможность смягчать последствия экономических спадов в будущем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник во время выступления в Берлине директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"МВФ давно уже выступает за создание центральных налогово-бюджетных институтов. Сегодня мы публикуем доклад, в котором описываем, как это может работать. В нем предлагается создания "фонда на черный день", в который государства [зоны евро] ежегодно делают взносы, чтобы наращивать активы в хорошие времена. Затем в зависимости от глубины [экономического] спада страны будут получать отчисления, которые должны будут помочь им покрыть дефицит бюджета", - приводится ее речь на сайте МВФ.





