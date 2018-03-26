13-й тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии 13-го тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Фабиано Каруаной.

Другие пары: Александр Грищук – Шахрияр Мамедъяров, Дин Лижэнь - Владимир Крамник, Сергей Карякин - Уэсли Со.

По итого 12-го тура лидерами турнира с 7 очками являются Каруана и Карякин. Далее идут Мамедъяров, Грищук и Лижэнь с 6,5 очками. В активе Крамника 5,5 очков, а Со имеет в своем активе 5 очка. Аронян замыкает турнирную таблицу с 4 очками.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.