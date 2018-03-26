Затулин обвинил Алиева в недостаточной грамотности и призвал не относиться всерьез к его заявлениям
Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин не относится серьезно к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что “Ереван и Зангезур являются азербайджанскими землями”. Как сообщает «Арменпресс», Константин Затулин, комментируя заявление Алиева, подчеркнул, что подобным заявлением президент Азербайджана ослабил свои позиции на международных площадках.
“По всей видимости, это заявление было сделано для внутренней аудитории, с учетом предстоящих там выборов. Однако с политической и исторической точек зрения, оно никакой критики не выдерживает.просто непонятно, как можно всерьез относиться к подобным заявлениям”, - подчеркнул Затулин.
Затулин вспомнил интересный случай во время переговоров, когда в них принимал участие также Нагорный Карабах.“Когда Нагорный Карабах участвовал в переговорах, Нагорный Карабах представлял там мой хороший приятель Аркадий Гукасян, который был тогда министром иностранных дел. Однажды в Риме, после острых обсуждений за столом переговоров, азербайджанский делегат попробовал как-то сгладить напряженность, подошел к Аркадию Гукасяну, у которого был озабоченный вид, и спросил: а в чем проблема? Аркадий Гукасян ответил, что по дороге р Колизей увидел карту Римской империи, где заметил, что на территориях, которые римляне считали своими, написано “Великий Азербайджан”. Это было вечером, а наутро все азербайджанские делегаты прибыли на переговоры рассерженными, поскольку побежали посмотреть, что на карте Римской империи написано Великий Азербайджан, а увидели, что написано “Великий Айк”. Так что, я подобные заявления президента Азербайджана не могу связать ни с чем другим, кроме как незнание истории”, - сказал депутат Госдумы РФ, призвав всерьез не относиться к подобным заявлениям.
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