Затулин обвинил Алиева в недостаточной грамотности и призвал не относиться всерьез к его заявлениям

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин не относится серьезно к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что “Ереван и Зангезур являются азербайджанскими землями”. Как сообщает «Арменпресс», Константин Затулин, комментируя заявление Алиева, подчеркнул, что подобным заявлением президент Азербайджана ослабил свои позиции на международных площадках.

“По всей видимости, это заявление было сделано для внутренней аудитории, с учетом предстоящих там выборов. Однако с политической и исторической точек зрения, оно никакой критики не выдерживает.просто непонятно, как можно всерьез относиться к подобным заявлениям”, - подчеркнул Затулин.

Затулин вспомнил интересный случай во время переговоров, когда в них принимал участие также Нагорный Карабах.

, - сказал депутат Госдумы РФ, призвав всерьез не относиться к подобным заявлениям.