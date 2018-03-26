Мощнейший Chevrolet Corvette наберет «сотню» за 2,8 секунды

Мощнейший дорожный Chevrolet Corvette – ZR1 – может ускоряться с нуля до 96 километров в час за 2,85 секунды. Динамические характеристики автомобиля, которые до этого момента держались в секрете, раскрыл представитель марки Харлан Чарльз в интервьюCorvette Blogger, передает Арменпресс.

Суперкар также может набирать 160 километров в час за шесть секунд. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проедет за 10,6 секунды, при этом скорость в конце дистанции составит 215 километров в час. Максимальная скорость машины превышает 338 километров в час. Для сравнения, версия ZR1 модели предыдущего поколения набирала первые 96 километров в час за 3,7 секунды.

Максимальная скорость 620-сильной машины составляла 322 километра в час. Модификация ZR1 оснащается 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем.