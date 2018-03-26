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Польша приняла решение по высылке российских дипломатов


МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.

 

 




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