В Китае открыли балетный класс для женщин преклонного возраста

Китайские пенсионерки изучают классический танец в университете для пожилых людей в китайской провинции Шаньдун. В Китае сегодня есть много учебных заведений, где пожилые люди могут получить новое хобби или профессию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.