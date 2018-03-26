Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

В Китае открыли балетный класс для женщин преклонного возраста


Китайские пенсионерки изучают классический танец в университете для пожилых людей в китайской провинции Шаньдун. В Китае сегодня есть много учебных заведений, где пожилые люди могут получить новое хобби или профессию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации