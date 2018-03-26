В Китае открыли балетный класс для женщин преклонного возраста
Китайские пенсионерки изучают классический танец в университете для пожилых людей в китайской провинции Шаньдун. В Китае сегодня есть много учебных заведений, где пожилые люди могут получить новое хобби или профессию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
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