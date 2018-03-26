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Figaro: Ferrari Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.


Ferrari французского рок-исполнителя и композитора Джонни Холлидея (1943-2017) ушла с молотка на аукционе во Франции за €240 тыс. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Le Figaro.

Аукцион по продаже коллекционных автомобилей дома Osenat прошел в субботу в Фонтенбло (парижский регион Иль-де-Франс).

Алый итальянский суперкар Ferrari 512 TR с бежевым кожаным салоном был продан спустя рекордные 30 секунд после начала торгов. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Джонни Холлидей приобрел этот автомобиль в 1994 году с пробегом около 25 тыс. километров и мощностью двигателя в 428 лошадиных сил. Известно, что на этом суперкаре музыкант любил совершать поездки из Парижа в Сен-Тропе (юг Франции).

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Смет)скончался в возрасте 74 лет в ночь на 6 декабря 2017 года после тяжелой продолжительной болезни.

 




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