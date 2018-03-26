Великобритания может отказаться от выплаты ЕС £40 млрд

Великобритания может отказаться от выплаты ЕС согласованных £40 млрд ($56,5 млрд), если сообщество не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле. Такое мнение высказал министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подобный поворот возможен, "если мы не получим выгодную для нас [торговую] сделку", приводит в понедельник слова Дэвиса газета Daily Express. "На прошлой неделе [главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit] Мишель Барнье заметил, что ничего не согласовано, пока все не будет согласовано", - напомнил британский министр. Однако, как считает Дэвис, "будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны [по состоянию на сегодняшний день] выглядят весьма вероятными".