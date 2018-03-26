В Кемеровской области со вторника объявили трехдневный траур
13:56, 26 Март, 2018
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в понедельник в региональной администрации.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе города произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Губернатор Аман Тулеев объявил траур по всей Кемеровской области 27, 28 и 29 марта", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Пожар возник 25 марта на последнем этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.