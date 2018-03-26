Начался сбор генетического материала родных погибших в ТЦ в Кемерово

СК РФ организовал работу по получению генетического материала родственников погибших при пожаре в ТРЦ в Кемерове, сообщил представитель МЧС на селекторном совещании.

"Представителями Следственного комитета организована работа по получению генетического материала родственников пострадавших граждан", — сказал представитель МЧС. Совещание прошло в Кемерове, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнеших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).