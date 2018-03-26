В Великобритании открыт первый в мире памятник Дэвиду Боуи

Первый в мире памятник известному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи (1947-2016 годы) был открыт в воскресенье в городе Эйлсбери. Как передает Арменпресс, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Бронзовая скульптура под названием "Земной посланник" была установлена в самом центре города, с которым связана творческая карьера Боуи. В Эйлсбери в 1971 году здесь он представил свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 году - пятый The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Боуи был увековечен вместе со своими сценическими образами, которые были включены в скульптурную композицию. На переднем плане певец представлен в наиболее известном его альтер эго Зигги Стардаста. На радость поклонникам певца вмонтированные в монумент колонки будут каждый час воспроизводить его песни.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени. На протяжении карьеры артиста он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stoneпоместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".



