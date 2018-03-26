При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.