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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека


В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.




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